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İstanbul'da Ambulans Kaza Yaptı: Ölen veya Yaralanan Yok

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hastaya giden bir ambulans sürücüsü, önlerine atlayan bir otomobilden kurtulmak için manevra yaparken ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Arnavutköy - Yassıören yolu Dursunköy yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir hastaya giden 34 ACL 14 plakalı ambulans sürücüsü, önlerine atlayan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan ambulans, ışıklarda bekleyen 16 ANR 600 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Dursunköy - Hadımköy yolu trafiğe kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arnavutköy istanbul İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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