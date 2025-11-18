Haberler

İstanbul'da Altın ve Kıymetli Maden Suistimali: 21 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 100 milyar lira kamu zararına yol açan suç örgütüne operasyon düzenlendi. İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ile mevzuat dışı işlemler yaparak 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirlendi.

100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı aktarıldı

Soruşturma çerçevesinde, bazı kişilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde, yurt dışına çıkarılmadığı öne sürüldü. Ayrıca, örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği anlatılan açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı aktarıldı.

21 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

