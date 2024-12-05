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İstanbul'da Alkolün Sebep Olduğu Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Yaralı

İstanbul'da Alkolün Sebep Olduğu Pompalı Tüfekli Kavga: 1 Yaralı
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İstanbul Arnavutköy'de alkol alan arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle arkadaşını vurdu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kayıplara karıştı.

İstanbul Arnavutköy'de gece beraber arkadaşlarıyla alkol alan şahıslar sabah saatlerinde önce tartıştı sonra kavga etti. Sokağa taşan kavgada bir kişi elindeki pompalı tüfekle arkadaşını vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, sabah saat 07.40 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, gece saatlerinde sokakta bulunan bir binada buluşup alkol alan arkadaşlar sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sokağa kadar uzadı. Evde bulunan pompalı tüfeği eline alan bir kişi sokakta kavga ettiği arkadaşı S.K.'ye iki el ateş açtı. Saldırı sonucunda yaralanan S.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

2 el ateş açtım elinde tüfekle sokakta dolandı

Gerçekleşen saldırı anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde bir saldırıyı gerçekleştiren şahsın elindeki tüfekle sokakta dolandığı ve yanında ki kadına oradan gitmesi konusunda ikazda bulunduğu görülüyor. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra sokaktan kaçan saldırganı yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan S.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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