Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araça Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü park halindeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle alkollü sürücünün kullandığı araç yan yatarken olay yerinde yoğun trafik oluştu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü park halindeki araca çarptı. Kazanın etkisiyle alkollü sürücünün kullandığı araç yan yatarken olay yerinde yoğun trafik oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihad K.'nin idaresindeki 16 BKB 31 plakalı hafif ticari araç park halindeki 34 AHS 312 plakalı araca çarptıktan sonra yan yattı. Yol üzerinde seyir halinde olan 34 U 7093 plakalı motosiklet ise önüne düşen araca vurdu. Meydana gelen kazada 3 araçta hasar oluşurken, Cihad K. hafif şekilde yaralandı. Kazanın yaşandığı caddede yan yatan aracın yolu kapatması sebebiyle yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu kazaya sebebiyet veren Cihad K.'nin 1,14 promil alkollü olduğu belirlenirken, alkollü sürücü tedbir amaçlı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Cihad K. polis ekiplerine 'Yan yatan aracımda yüklü miktarda para vardı' demesi üzerine ekipler araçta inceleme yaptı. Araçta bulunan 63 bin lira para sürücüye teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul trafik Şişli 3.Sayfa Güncel Haberler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

 Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi

 Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Giresun'da dede torunlarını kurtarmak isterken gölette boğularak hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak

CHP, 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay yapacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title