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İstanbul'da Alkollü Şahıs Taksinin Lastiklerini Bıçakladı

İstanbul'da Alkollü Şahıs Taksinin Lastiklerini Bıçakladı
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Beyoğlu'nda alkollü bir şahıs, taksiye alınmayınca lastiklerini bıçaklayarak saldırıda bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Taksicilere hakaret eden saldırgan, bir taksi şoförünü bıçakla kovaladı ve kaçtı.

İstanbul Beyoğlu'nda alkollü bir şahıs taksiye alınmayınca aracın lastiklerini bıçakladı. Saldırganın, o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lokantada yemek yiyen 3 taksicinin yanına alkollü olan bir şahıs geldi. Boş taksi soran şahsın hareketlerinden şüphelenen taksiciler, yemek yediklerini ve müsait olmadıklarını söyledi. Alkollü adam, kendisini taksiye almayan şoförlere hakaret etmeye başladı. Yemeğini yedikten sonra kalkan bir taksi şoförünü gören şahıs bıçağını çekti. Taksi şoförü bıçağı görünce aracına binip kaçmaya çalışırken, alkollü şahıs taksinin lastiklerini bıçakladı. Ardından şahıs, diğer şoförlerini üzerine bıçakla yürüdü. Alkollü şahsın, şoförleri bıçaklamasını lokanta çalışanları engelledi. O esnada şahıs, yoldan geçen bir başka taksiye binerek kaçtı. Saldırıya uğrayan kimse yaralanmazken, şahıs ise elini kesti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Peşinden koştu ve lastikleri bıçakladı"

Saldırganı engellemeye çalışan lokanta çalışanı Erkan Karataş, "Biz burada taksicilere yemek veriyoruz. Olay anında içeride 3 taksici vardı ve yemeklerini yiyorlardı. Karşımızda bir taksi durdu. İçerisinden birisi indi ve bu tarafa doğru yöneldi, alkollüydü. 'Beni götüreceksiniz' dedi. 'Yemek yiyoruz, başka bir taksiye bin' dediler. 'Ben buradaki taksilerden birine bineceğim, beni götürmeye mecbursunuz' dedi. Taksicilerden birisi çalışmadığını, diğeri yemekten sonra gideceğini söyledi. Taksicilerden biri çıkarken peşinden koştu ve lastikleri bıçaklamaya başladı. Ön lastiğe sapladı, taksici geri geri kaçmaya çalışırken koşmaya devam etti. Arka lastiğe de sapladı. Ben bıçağı görünce kolunu tuttum. Taksiciyi kovaladı buraya geri geldi. Sarhoştu, elinde içki şişeleri de vardı. Kargaşa anında kaçan taksiye bakarken saldırgan buradan geçen başka bir taksiye bindi ve gitti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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