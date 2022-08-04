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İstanbul'da akılalmaz olay: Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler

İstanbul'da akılalmaz olay: Video çekmek için çocuğun elini kırık şişeyle kestiler

Bayrampaşa'da çocuklar, sosyal medya videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuğun kolunu kırık cam şişesiyle kesti.

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Bayrampaşa'da çocuklar, sosyal medya videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuğun kolunu kırık cam şişesiyle kesti. Olaydan sonra çocukların kaçışı kameraya yansırken, gözaltına alınan 3 çocuk işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Olay, 1 Ağustos günü Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk sosyal medyaya video çekmek için kırık cam şişesiyle sokakta oynayan 11 yaşındaki M.Y.'nin elini kesti. Yaşanan olayın ardında çocuklar kaçarak uzaklaşırken, M.Y. ise ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ailenin şikayetçi olması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) isimli çocukları kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., A.A. ve S.B. yaşı küçük oldukları için ailelerine teslim edildi. Öte yandan, çocukların olaydan sonra kaçtıkları anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayrampaşa 3. Sayfa Haberler

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