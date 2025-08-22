İstanbul'da Airsoft Tüfekle Sosyal Medyada Paylaşan 5 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da araçla seyir halindeki 2 kişinin uzun namlulu silah görünümlü Airsoft tüfekle görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da dün araçla seyir halinde olan 2 şahıs, uzun namlulu silah görünümlü Airsoft tüfekle olan görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Söz konusu görüntüleri inceleyen ekipler, şahısların kimliklerini tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda video içeriğinde bulunan 1 adet uzun namlulu silah görünümlü Airsoft tüfek, 1 adet havalı tüfek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL