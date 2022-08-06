Son dakika haber | İstanbul'da ailece tehlikeli yolculuk kameralarda
Son dakika haberleri... İstanbul'da ailece tehlikeli yolculuk kameralarda İstanbul'da bir aile bebeklerinin tehlikede olmasına aldırış etmeden motosikletle otobanda seyahat etti.
- Güncelleme:
İstanbul'da ailece tehlikeli yolculuk kameralarda
İSTANBUL - İstanbul'da bir aile bebeklerinin tehlikede olmasına aldırış etmeden motosikletle otobanda seyahat etti.
Olay, TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, bebeği ve eşinin hayatını riske atarak motosiklette süratli bir şekilde götürdü. O anları gören trafikteki diğer sürücüler korkulu anlar yaşarken, tehlikeli görüntüler kameraya yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - 3. Sayfa