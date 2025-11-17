Haberler

İstanbul'da Aile Ölümüne İlişkin Yeni İddialar

İstanbul Fatih'te tatile gelen Böcek ailesinin oteldeki ölümüne dair yeni iddialar ortaya çıkarken, ilaçlama sırasında kullanılan maddelerin havalandırmadan sızmış olabileceği öne sürüldü. Aile, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı.

İstanbul Fatih'te tatile gelen anne ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin yeni iddialara ulaşıldı. Böcek ailesinin otelin 2'nci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği idda edildi.

Almanya'dan İstanbul'a gelen Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Babanın hastanedeki tedavisine ise devam edilirken, olayla ilgili soruşturmaya ise devam ediliyor. 1 ilaçlama görevlisi, 2 otel çalışanının da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı ise 11 olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan lokumcu F.T, midyeci Y.D, kokoretçi E.E ve bir kafe sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerine ise devam ediliyor.

Olaya ilişkin yeni iddialara ulaşıldı

Böcek ailesinin otelin 2'inci katında konakladığı esnada otelin 1'inci katında ilaçlama yapıldığı, ilacın havalandırmadan Böcek ailesinin odasına sızmış olabileceği idda edildi. İlacın içinde alüminyum fosfidin maddesinin bulunup bulunmadığı araştırılırken, ayrıca ilaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürüldü. Anne ve iki çocuğunun kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporuyla gün yüzüne çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
