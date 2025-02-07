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İstanbul'da 801 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

İstanbul'da 801 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
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Sultangazi'de düzenlenen operasyonda kaçak alkol satışı yapan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplamda 801 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 801 litre kaçak alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kaçak alkol satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda R.Ş. (60) isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise farklı tür ve ebatta toplamda 801 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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