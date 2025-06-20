İstanbul'da 7 Yaşındaki Çocuk Zorla Araca Bindirildi

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Sarıyer'de Ukraynalı Yana R., 7 yaşındaki oğlu D.R.'yi zorla bir araca bindirdi. Olay sonrasında baba Nızar R. şikayetçi oldu ve annenin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

İstanbul'un göbeğinde 7 yaşındaki çocuk zorla araca bindirildi

İSTANBUL - Sarıyer'deki Ukraynalı Yana R., 7 yaşındaki çocuğu D.R.'yi bir rezidansın önünde zorla araca bindirerek oradan uzaklaştı. Annenin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 18.20 sıralarında Sarıyer Ayazağa'daki bir rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık olan Katarlı Nızar R. ile Ukraynalı Yana R. çiftinin 7 yaşındaki çocuğu D.R., annesi tarafından zorla araca bindirildi. Olayın ardından baba Nızar R. şikayetçi oldu. İfadesinde eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını söyleyen N.R., herhangi bir velayet davasının da açılmadığını ifade etti. Çocuğunun, eşi Y.R. ile birlikte erkek bir kişi tarafından bir araca bindirildiği söyleyen baba Nızar R., daha önce de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. Öte yandan annenin çocuğunu zorla araca bindirdiği anlar ise kameraya yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, anne Yara R. ve yanındaki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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