1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi

İstanbul'da 7 Şüpheli Hırsızlık Operasyonuyla Yakalandı

İstanbul'da 7 Şüpheli Hırsızlık Operasyonuyla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 600 bin euro değerinde inşaat malzemesi ve 2.5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çalan 7 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da 600 bin euro değerinde inşaat malzemesi ile 2.5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çalan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü inşaat alanında suçüstü yakalanırken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'ta Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir iş yerinde 600 bin euro değerinde inşaat malzemesi çalındı.

15 Ocak'ta Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak üzerinde bir tırın dorsesinden 10 bin lira değerinde 3 palet çikolata çalınırken,

22 Ocak'ta da Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3081 Sokak üzerinde yine bir tırın dorsesinden 2.5 milyon TL değerinde tekstil malzemesini çalan şüpheliler kaçarak uzaklaştı. 25 Ocak'taki hırsızlık ise Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Bahçecik Sokak'ta bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. Adrese gelen polis ekipleri, 92 suç kaydı bulunan C.Ç. (39), 72 suç kaydı bulunan S.Y. (31), 35 suç kaydı ve hırsızlıktan 11 aranması bulunan R.Y.'i (25) suçüstü yakaladı.

7 şüpheli yakalandı

Hırsızlıklarla ilgili çalışma yapan polis ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Esenler'de bir dükkana operasyon düzenleyen ekipler, 9 suç kaydı bulunan Y. A (31), N.A. (20) ve S.D. (36) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada, büyük tahta ruloya sarılı yaklaşık 300 kilo kablo, 3 kaynak makinesi, 2 vida sıkma makinesi, 2 hilti, N.A. isimli şahsın üzerinden 73 bin 900 TL, Esenyurt'ta tırın dorsesinde çalınan tekstil malzemelerine ait olduğu değerlendirilen 4 barkot, 50 adet fişek ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, olaylara karışan araçların ruhsat sahibi F.Y olarak belirlendi. 21 suç kaydı bulunan F.Y. (21) de Avcılar'da yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden C.Ç., S.Y. ve R.Y emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y. A., S.D.İ, N.A. ve F.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin tır dorsesindeki malzemeleri araçlarına yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sahte polisi kartındaki bir harf ele verdi
img

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
img

Yangında ölen Lalin'in babasına attığı son mesaj yürekleri yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Yer: Şanlıurfa! Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmedi sandı ama kamera kayıttaydı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.