İstanbul'da 67 firari hükümlü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olan 67 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik 30 Ekim ve 6 Kasım tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda hükümlülere operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş silahlı yağma suçundan 55 yıl hapis cezası olan Erhan Ü(50), hırsızlık suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası olan Emrah K.(28), hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası olan ve 30 suç kaydı bulunan Mehmet D. (27), hakkında yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan 12 yıl hapis cezası ve 17 suç kaydı bulunan Barış G. (31), hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Serkan Y. olmak üzere toplam 67 hükümlü, yakalanarak bölge polis merkezi amirliklerine teslim edildi.