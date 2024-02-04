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İstanbul'da 6 Milyon TL Değerinde Sahte İçki Operasyonu

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 765 bin TL olan sahte içkiler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 765 bin TL olan 3.5 ton sahte rakı, 2.7 ton sahte votka, 2.5 ton sahte viski ve 2.5 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 2 şüpheli şahsın, yüklü miktarda sahte içki imal ederek piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adresler belirlendi.

Fatih'te sahte içki üretimi yapılan adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, piyasa değeri 6 milyon 765 bin TL olan 3.5 ton sahte rakı, 2.75 ton sahte votka, 2.5 ton sahte viski ve 2.5 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.A. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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