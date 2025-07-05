İstanbul'da 6 Katlı Otelde Yangın Çıktı

İstanbul Fatih'te bulunan 6 katlı otelin yemekhane bölümünde yangın meydana geldi. Otel tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir otelin yemekhane bölümünde yangın çıktı. Yemekhane bölümünde dumanı gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangından yükselen dumanlar üzerine otel oteli tahliye edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa süren çalışmalarının ardından kısa sürede söndürdü. Yangının yapılan ilk incelemelerde mutfakta bulunan kızartma makinesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın olan bölümde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL