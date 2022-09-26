İstanbul'da 6 domuz avlandı, etleri alınıp sakatatları bırakıldı 3. Sayfa Haberleri İstanbul (İHA) – Kemerburgaz'da ormanlık alanda 6 domuz avlanarak etleri alındı. İstanbul (İHA) – Kemerburgaz'da ormanlık alanda 6 domuz avlanarak etleri alındı. Domuzların sakatatları ise ormanlık alanda bırakıldı. Görüntüleri çeken vatandaş, "Soflarınıza dikkat edin" diyerek uyardı. Kemerburgaz'da hafta sonu ormanlık alanda çekilen görüntülerde 6 domuzun profesyonel bir şekilde kesilerek etlerinin alındığı ve sakatatlarının ormanlık alana bırakıldığı görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın, "Sofralarınıza dikkat edin" diyerek uyarılarda bulunduğu da görüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul 3. Sayfa Haberler

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