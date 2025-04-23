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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremde Kadın Panik Yaşadı

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğündeki Depremde Kadın Panik Yaşadı
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem anında yeni taşındığı evinde yakalanan bir kadın, sarsıntı sırasında büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme yeni taşındığı evinde yakalanan kadın bir o tarafa bir bu tarafa savruldu. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depreme kimisi evinde kimisi sokakta kimisi ise AVM'lerde veya sokakta yakalandı. Beylikdüzü Yakuplu'da ise bir kadın, sarsıntı sırasında yeni taşındığı evindeydi. Evini yerleştirmeye çalışan kadın, sarsıntının etkisiyle bir o tarafa bir bu tarafa savruldu. Panik yaşayan kadın sallanan kapılara ve duvarlara tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. O anları görüntüleyen kişi ise "Sakin ol bu bina sağlam" diyerek annesini sakinleştirmeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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