İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi

İstanbul'da bitmeyen gece! İlçelerden fotoğraf yağıyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama

İnfial yaratan deprem iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı

Depremden kaçan çocuk, silahtan ateşlenen merminin hedefi oldu

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Ayasofya'da Panik Yarattı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Ayasofya'da Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yerli ve yabancı turistlerin panik yaşamasına neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yakalanan yerli ve yabancı turistler, panikle dışarı çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı. Bu yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler depremle birlikte kendilerini dışarı attı. Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.