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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anı Tekneyle Yaşandı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anı Tekneyle Yaşandı
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İstanbul Kent'i sarsan 6.2 büyüklüğündeki depreme, Küçükçekmece açıklarında teknede yakalanan bir grup arkadaş, deprem anında kayda aldıkları su kabarcıklarıyla tanıklık etti. Deprem sırasında yaşanan gürültü ve teknenin sallanışı, depremi denizde hissedenlerin anılarına konu oldu.

İstanbul'da depreme denizde yakalandılar: "Marmara açıklarında bir gürültü koptu, tekme sallandı"

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme Küçükçekmece açıklarında teknede yakalanan bir grup arkadaş, sudaki değişimi kayda aldı. Deprem anını anlatan kadın, "Marmara açıklarında bir gürültü koptu. Şu an gördüğümüz gibi her tarafımızda su kabarcıkları oluştu. Bildiğiniz tekne sallandı" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi bazı vatandaşlar evlerinde bazıları sokaklarda bazıları ise AVM'lerde yaşadı. Bir arkadaş grubu ise sarsıntıya tekneyle açıldıkları Küçükçekmece açıklarında yakalandı. 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sudaki kabarcıklar ise kameraya yansıdı. O anları kayda alan kadın ise, "Küçükçekmece açıklarındayız. Az önce altımızda bir gürültü koptu. Bildiğiniz tekne sallandı. Kütür kütür bir ses. Şu an gördüğümüz gibi her tarafımızda su kabarcıkları oluştu. Sanki altımızda deprem oldu. Biz bunu denizde hissettik. Burası kaynıyor. Denizin içi sanki kaynıyor. Deprem oldu. Marmara açıkları bildiğiniz kütürdedi. Bu sudayız. Burada kazan kaynıyordu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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