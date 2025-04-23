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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Panik ve Yaralanmalar

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Panik ve Yaralanmalar
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda büyük panik yarattı. Bir kişi balkondan atlayarak yaralandı. Depremin ardından sokaklara çıkan insanlar, artçı sarsıntılarla da karşılaştı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Bahçelievler'de bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahçelievler'de bir kişi, deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı. Zaman zaman artçı depremlerde yaşanıyor.

Ramazan Tatlı isimli vatandaş, "Çok sallandık. Bütün insanlar şu an sokakta. Biz dairedeydik. Aşırı derecede" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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