İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, marketlerde ve iş yerlerinde panik içinde kaçan vatandaşlar dikkat çekti.
Deprem anları iş yerlerinin güvenlik kameralarında yansıdı
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem paniğe neden oldu. Deprem anında panikle kaçan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Aniden başlayan şiddetli sarsıntı ile kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Marketlerde reyonlarda bulunan ürünler devrilirken, depreme işyerlerinde yakalanan vatandaşlar panikle kaçıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa