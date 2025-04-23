İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği

Deprem anları iş yerlerinin güvenlik kameralarında yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem paniğe neden oldu. Deprem anında panikle kaçan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Aniden başlayan şiddetli sarsıntı ile kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Marketlerde reyonlarda bulunan ürünler devrilirken, depreme işyerlerinde yakalanan vatandaşlar panikle kaçıştı.