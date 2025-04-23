İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle panik halinde dışarı kaçan vatandaşlar ve devrilen market reyonları dikkat çekti.
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem paniğe neden oldu. Deprem anında panikle kaçan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Aniden başlayan şiddetli sarsıntı ile kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Marketlerde reyonlarda bulunan ürünler devrilirken, depreme işyerlerinde yakalanan vatandaşlar panikle kaçıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa