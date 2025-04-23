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Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Bayrampaşa'da Kutlamalar Panik İçinde Geldi

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Bayrampaşa'da Kutlamalar Panik İçinde Geldi
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Bayrampaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında büyük panik yaşanmasına neden oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar depreme yakalanınca panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Bayrampaşa'da bir okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması esnasında yakalanan öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bayrampaşa'da bir okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması esnasında depreme yakalanan öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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