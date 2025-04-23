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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem, Ayasofya'da Panik

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem, Ayasofya'da Panik
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki turistler büyük bir panik yaşayarak dışarı çıktı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler büyük panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler kendilerini dışarı attı. Tarihi camide depreme yakalananların panikle dışarıya çıktıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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