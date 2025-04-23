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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan Açıklama

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan Açıklama
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AFAD, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme dair yaptığı açıklamada, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmadığını bildirdi. Deprem, çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem ; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır.

İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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