İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında panik yarattı. Pek çok kişi, depremin ardından parklara akın etti.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kağıthane'de depremin ardından vatandaşlar parklara akın etti.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Kendini sokağa atan vatandaşlar parklara akın etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa