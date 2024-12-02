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İstanbul'da 50 Milyon Lira Değerinde 3 Bin 500 Kaçak Oyun Konsolu Ele Geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yurt dışından kaçak yollarla getirilen 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 adet oyun konsolu ele geçirdi. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 kaçak oyun konsolu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından ülkeye getirildiği tespit edilen toplam 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 kaçak oyun konsolu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli bulunan tır yakın takibe alındı. Yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen oyun konsol setlerinin taşındığı bir tır tespit eden polis ekipleri, belirlenen araca yönelik 29 Kasım'da Eyüpsultan'da operasyon düzenlendi. Türkiye'yi İran ve Orta Asya'ya bağlayan ve tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı anlaşılan tıra gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tırın dorsesinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lirayı bulan toplam 3 bin 500 adet oyun konsolu, oyun kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi. El konulan oyun konsolları emniyete götürülürken, gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen sürücünün emniyetteki ifade işlemlerinin devam ederken, el konulan oyun konsolları ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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