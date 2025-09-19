İstanbul'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yan binanın çatısına da sirayet ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre sonra büyüyen yangında çatıdan alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Yan binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlattı.

Yangınla ilgili konuşan Yüksel Demir "Biz de yangın için geldik. İtfaiyemiz yangının çıkış nedenini araştırıyor. İnşallah can kaybımız yoktur. Şuanda itfaiye yangın ikinci binaya da sıçramasın diye uğraşıyor. Elektrik kontağı gibi görünüyor ama inşallah ondandır" dedi. - İSTANBUL