Başakşehir'de deprem anı: Berberden kendilerini dışarı attılar

Marmara denizinde 5.0 büyüklüğündeki depreme Başakşehir'de bir berberde yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara denizinde 14.55 sıralarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken, sarsıntıya Başakşehir'de bulunan bir berberde yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı. Vatandaşların deprem esnasında berberden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL