Başakşehir'de deprem anı: Berberden kendilerini dışarı attılar

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir berberde bulunan vatandaşların panik içinde dışarı çıkmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara denizinde 14.55 sıralarında 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken, sarsıntıya Başakşehir'de bulunan bir berberde yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı. Vatandaşların deprem esnasında berberden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
