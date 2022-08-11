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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildiİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sultangazi'de 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo metamfetamin ele geçirildi

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sultangazi'de 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Ağustos günü Sultangazi'de 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalanırken, yapılan aramada 4 kilo metamfetamin, 40 bin 100 Euro ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan Şişli Kuştepe Mahallesi'nde ise dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 705 şahıs, 584 araç ve 295 motosiklet denetlendi. Gerçekleştirilen uygulamada 3 adet uyuşturucu hap, 5 gram mariuhana, 2 gram metamfetamin ve bir miktar eroin ele geçirildi. Uygulamada 1 şahsa dur ihtarına uymamaktan idari işlem uygulanırken, 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi İstanbul 3. Sayfa Haberler

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