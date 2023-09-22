İstanbul'da farklı tarihlerde Sultangazi, Arnavutköy ve Sarıyer'de 4 eve giren 2 kadın hırsız, 436 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kadınlar tutuklandı.

İstanbul'da 4 evden 436 bin liralık ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da farklı tarihlerde Sultangazi, Arnavutköy' ve Sarıyer' de 4 eve giren 2 kadın hırsız 436 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipler hırsızları yakalayarak gözaltına alındı.

İstanbul'da Sultangazi, Arnavutköy ve Sarıyer'de 4 ayrı eve giren ve ellerindeki kartlarla binaların giriş kapısını açarak hırsızlık yapan 2 kadın hakkında için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, 19 Ağustos tarihinde M.K. isimli şahsın evinden 281 bin lira değerinde ziynet eşya çalan kadınlar bununla kalmadı. 3 Eylül'de Arnavutköy'de M.S. isimli mağdurun evinden 25 bin lira ve 13 Eylül'de aynı ilçede yaşayan S.Ç. isimli şahsın evinden de 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Aynı yöntemle evlere giren kadınlar, son vurgununu 15 Eylül'de Sarıyer'de 100 bin lira değerinde ziynet eşya çalarak gerçekleştirdi. Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, kapıları kartla açarak hırsızlık yapan kadınların kimliklerini belirledi. 81 suç kaydı ve 4 araması bulunan Seda U.ve 11 suç kaydı bulunan Özlem U.Küçükçekmece'de yakalandı. Gözaltına alınan kadın hırsızlar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.