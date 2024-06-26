İstanbul'da 4 büyük kulübe ait 180 bin kaçak forma ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da yapılan operasyonda, yurt dışından kaç olarak yurda sokulduğu iddia edilen ve piyasa değeri 250 milyon liranın üzerinde olan Galatasaray, Trabzon spor, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine ait 180 bin 324 formanın ele geçirildiği duyuruldu.

Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon spor ve Beşiktaş'ın aralarında bulunduğu dört büyük spor kulübünün futbol takımlarına ait formaların yurt dışından ülkeye kaçak olarak getirildiği ve Türkiye'de piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisine ulaştı. Mali değeri 250 milyon liranın üzerinde olan söz konusu formaları piyasaya sürmeye çalışan uluslararası şebekeyi takibe alan polis, Güngören ve Esenler ilçesinde 2 işyeri ve bir depo tespit etti. Belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dört kulübün futbol A takımlarına ait kaçak ya da sahte olduğu anlaşılan 180 bin 324 forma ve antrenman eşofmanlarının ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen yeni ve eski sezonlara ait formalara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında el konulan ürünlerin, şebeke tarafından 2024-2025 futbol sezonu öncesi piyasaya sürülmek istendiği ve milyonlarca liralık vurgun yapmaya hazırlandıkları anlaşıldı.

Diğer yandan el konulan ürünlerin sahte ya da kaçak olup olmadığı, ilgili kurumlarca yapılacak incelemelerin sonunda ortaya çıkacak.