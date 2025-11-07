Haberler

İstanbul'da 33 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, yağma suçundan aranan ve 33 yıl hapis cezası bulunan M.Ü. adlı firariyi yakaladı. GBT sorgulamasında suç geçmişi tespit edilen şahıs, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yağma suçundan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri tarafından 5 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen çalışmalarda, çok sayıda yağma olayını gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişi takibe alındı.

Bölgede saat 15.30 sıralarında şüphe üzerine Maslak'ta durdurulan M.Ü. (45) adlı kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan araştırmalarda, şahsın "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından arandığı ve hakkında 33 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL


