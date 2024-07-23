İstanbul'da 32 Milyon Liralık Kaçak Tütün Operasyonu

İstanbul'da kaçak tütün ticaretine yönelik 4 ilçede düzenlenen operasyonda 32 milyon lira değerinde 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. İçi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen boş makaron ve sigara tütünlerinin, kaçak puro ve elektronik sigara makinalarının, etil-metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvıların alkollü içki yapımında kullanılmak suretiyle alkollü içki imal edilerek İstanbul'da piyasaya sürüleceği belirlendi.

Kaçak ürünlerin nakliyesinde kullanılan araçlarla bu ürünlerin depolandığı adresler emniyet ekiplerince tek tek tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonun düğmesine basıldı. 18 Temmuz'da Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde 3 araç ve 2 depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eyüpsultan'daki araçta, 2 ton sigara tütünü, 5 milyon 460 bin dal boş makaron, Ümraniye'deki araçta ve depoda 10 milyon 450 bin dal boş makaron, 3 ton 220 kilogram sigara tütünü, Silivri'deki araçta 2 ton alkollü sıvı, Küçükçekmece'deki depoda ise 27 bin 650 kaçak puro ve 5 bin 200 elektronik sigara makinası ele geçirildi. Baskında ele geçirilen tütün ve tütün ürünlerinin piyasa değerinin 32 milyon lirayı bulduğu ifade edildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - İSTANBUL