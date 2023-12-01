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İstanbul'da 3 motosiklet çalan şüpheli yakalandı

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Beşiktaş ve Şişli'de 3 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 3 motosiklet çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş ve Şişli'de 3 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Şişli'de farklı tarihlerde 3 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikletleri çalan kişinin kimliğini tespit etti. 5 suç kaydı bulunan K.B. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Beşiktaş Şişli Tutuklama Güvenlik Cezaevi Yakalama Hırsızlık Adliye Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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