İstanbul'da 3 motosiklet çalan şüpheli yakalandı
Beşiktaş ve Şişli'de 3 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da 3 motosiklet çalan şüpheli yakalandı
İSTANBUL - Beşiktaş ve Şişli'de 3 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Şişli'de farklı tarihlerde 3 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikletleri çalan kişinin kimliğini tespit etti. 5 suç kaydı bulunan K.B. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.