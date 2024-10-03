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İstanbul'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Arnavutköy'de bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Şirindere Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar binayı boşaltırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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