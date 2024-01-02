İstanbul'da 3 Bin 634 Kişi Yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 634 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında Kadıköy'de silahlı gasp suçundan hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Serkan C.'nin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 22 ve 28 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 995 kişi yakalandı. 2005 yılında Kadıköy'de gerçekleştirdiği gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Serkan C. de gözaltına alındı. Ekipler, ifadeye yönelik aranan 2 bin 639 şüpheliyi de yakalarken, toplam 3 bin 634 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler ve şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari böyle yakalandı

Öte yandan, hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firarinin polise yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Polis tarafından takip edildiğini anlayan Serkan C.'nin yakalandığı anlar görülüyor. - İSTANBUL