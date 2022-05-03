İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul'da "Göçmen Kaçakçılığı" amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yasadışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen 83 Afganistan, 37 Suriye, 23 Pakistan ve 61 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title