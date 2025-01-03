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İstanbul'da 20 Yıl Önce Kaybolan Kadın Cinayeti: 5 Gözaltı

İstanbul'da 20 Yıl Önce Kaybolan Kadın Cinayeti: 5 Gözaltı
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İstanbul'da 20 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Eski kocası Yusuf Bığrık ve ilişkili 4 kişi gözaltına alındı. Cinayet için 6 bin 500 lira verildiği iddia ediliyor.

İstanbul'da 20 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıkarken, aralarında eski kocasının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şahsın kardeşinin aracılığıyla arkadaşına eski karısını öldürmeleri için 6 bin 500 lira verdiği öğrenildi.

Olay, 24 Haziran 2005 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Bığrık (58) ve eşi Nezaket Uyur bir gece alkol almaya başladı. Bu sırada Nezaket Uyur, eşine kendisini aldattığını söyledi. Bu olayın ardından Yusuf Bığrık eşinden boşanma kararı aldı ve çift bir süre sonra boşandı. Yusuf Bığrık, daha sonra eski eşinin kendisini kardeşi Adem Bığrık ile de aldattığını öğrendi. İhaneti sindiremeyen Bığrık, kardeşi Hüseyin Kılıç'a (45) Nezaket'i öldürmeleri gerektiğini söyledi. Yengesini öldürme planı yapan Hüseyin Kılıç, amcasını öldürdüğü için aranan arkadaşı Nihat Önel'i (45) aradı. Yusuf Bığrık, Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdi. Plan yapan Nihat Önel ve Hüseyin Kılıç, Nezaket Uyur'u da alarak Şile'ye denize gitti. Denize girdikleri esnada genç kadını öldüremeyen iki suç ortağı plan değiştirdi. Dönüş yolunda ıssız bir bölgede Nezaket Uyur'u boynunu kırarak öldüren şahıslar, cesedi ormanlık alana attı.

5 kişi gözaltına alındı

İddiaların tekrar gündeme gelmesinin ardından Adem Bığrık, Yusuf Bığrık, Nurettin Bığrık, Hüseyin Kılıç, Mustafa Sarıkaya gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Nihat Önel, Yusuf Bığrık'ın kendisine cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, Uyur'u öldürdükten sonra ormanlık alanda toprak ve yapraklarla gizlemeye çalıştıklarını, çantasını ve kimliğini de yaktıklarını itiraf etti. Amcasını öldürdüğü için aranan ve o dönemde sahte kimlikle dolaşan Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un telefonunu aldığı ve köylüsü Mustafa Sarıkaya'nın sahibi olduğu hattı takarak telefonu kullandığı ortaya çıktı.

"Cinayet için 6 bin 500 lira verdi"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce sorgulanan Hüseyin Kılıç ise, ağabeyi Yusuf Bığrık'ın azmettirici olduğunu, "Bu işi temizlememiz lazım" dediğini ve arkadaşı Nihat Önel'e cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, sonrasında ise kendilerini almaya geldiğini iddia etti. Sorgu sırasında konuşan eski koca Yusuf Bığrık, olayla bir ilgisi olmadığını, kardeşinin ve arkadaşının kendi iradeleriyle Nezaket Uyur'u öldürdüklerini, ardından kendisini aradıklarını iddia etti.

Sorgulamaların ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Öte yandan öldürülen Nezaket Uyur'a ait kemiklerin Şile'de ormanlık alanda arandığı ve bulunan kemiklerin kızlarından alınacak DNA örnekleriyle eşleştirilmek üzere laboratuvara götürüleceği öğrenildi. Öte yandan amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan Nihat Önel'in Uyur cinayetinin ortaya çıkmasından önce yakalanarak cezaevine gönderildiği, bu soruşturmada da yer alacağı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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