İstanbul'da 2 Milyon Liralık Hırsızlık: Telefoncuya Baskın

İstanbul Esenyurt'ta para transfer işlemlerinin de yapıldığı bir telefoncu dükkanını hedef alan hırsızlar, dakikalar içerisinde değeri yaklaşık 2 milyon lira olan döviz dolu kasayı çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan anlar güvenli kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabaha karşı Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan yabancı uyruklu kişilere ait telefoncu ve para transfer merkezi olarak kullanılan bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, iş yeri sahiplerini daha önce de 'haraç' yüzünden tehdit eden şahıslar, hafif ticari araçla iş yerine geldi. Şahıslar, levye ile açtıkları kepengi kırıp içeriye girip içerisinde değeri yaklaşık 2 milyon lira bulunan Euro ve Dolar dolu kasayı çalıp kayıplara karıştı. Komşuların telefonla aramaları ile haberi olan dükkan sahibi ise polise giderek şikayetçi oldu. İncelemelerini yapan polis şahısları yakalamak için çalışmalarına başladı.

İş yeri çalışanı Feras Hamdan, "Gece 4 buçuk gibi arkadaşım aradı dükkana hırsız girdiğini söyledi. Görüntüleri izlediğimde ise tanıdığım kişilere benzettim. Esenyurt meydanında bir çete bunlar, insanlara gelip para istiyoruz, haraç istiyoruz diyorlar. Vermezsek bir de dükkanları vuruyorlar. Daha önce de gelip para istediler. Geçen ay geldiler. Polisi aradık biz de. Dün gece de gelip para vermediğimiz için kasayı çalıp gittiler. 35 bin 200 Euro, 11 bin dolar bir de 140 bin lira vardı içerisinde" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların araçla dükkan önüne yanaşmaları, kepengi levye ile kırıp içeri girmeleri ve kasayı aldıktan sonra kaçmaları yer aldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. - İSTANBUL