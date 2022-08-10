Haber : İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı

 - Güncelleme:

İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt- Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Sokaklarda sel suları ve gölekler oluştu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü İstanbul su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title