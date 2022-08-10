İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt- Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Sokaklarda sel suları ve gölekler oluştu. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beylikdüzü İstanbul su 3. Sayfa Haberler

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