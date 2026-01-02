Haberler

Bakan Tunç: "İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca Antalya'da bir bebeğe uygulanan şiddetle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Paylaşımda ayrıca, Antalya'da 1 yaşındaki bir bebeğe fiziki şiddet uygulanmasına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı, bu kapsamında şüpheli şahsın "altsoya karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Bakan Tunç, masumiyetin timsali olan çocuklara yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, adli süreçlerin kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
