İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygunu gerçekleştirilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygunu gerçekleştirilen 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygunu gerçekleştirilen 2 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çalan4 hırsızdan ikisi yakalandı.

Beyoğlu'nda levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çalan

4 hırsızdan ikisi yakalandı.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 05.30 sıralarında yaşanan olayda, Hasan K. gece saatlerinde marketi kilitleyerek evine gitmiş, ardından sabaha karşı marketin önüne gelen 4 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra markete girmeye çalışmıştı. Market önüne gelen hırsızlardan biri arabadan aldığı levye ile kepengin kilidini kırmış, kepengi yarım bir şekilde açan hırsızlardan ikisi kepengi tutarken, biri içeriye girip marketteki sigaraları dışarı çıkarmıştı. Marketten 2,5 dakikada içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde paket sigara çalan hırsızlar, daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmıştı.

Hırsızlardan ikisi yakalandı

Olayın ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı güzergahı belirledi. Otomobilin Dereboyu Caddesi'ndeki bir otoparka girdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerden Ü.D. ile A.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki hırsızın yakalanması için de çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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