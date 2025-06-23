İstanbul'da 19 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

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İstanbul'da 19 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 19 ton sahte alkol ve 50 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde ele geçirildi. 4 operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yaklaşık 19 ton sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 18 ton 936 litre sahte alkol, 50 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalathanelerine ve tedarik ağlarına eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Tuzla, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Düzenlenen 4 operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 50 bin şişe alkollü içki üretiminde kullanılan hammadde, 18 ton 936 litre sahte alkol, bin 250 adet dolu alkollü içki şişesi, 6 bin 800 adet etiket, 3 bin adet kapüşon, 920 adet boş alkollü içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkça Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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