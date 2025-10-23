İstanbul'da 165 Şüpheli Yakalandı, 259 Silah Ele Geçirildi

İstanbul'un 12 ilçesinde son bir ayda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 165 şüpheli yakalandı. Baskınlarda ikisi otomatik, biri kurusıkı olmak üzere 259 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik İstanbul'un 12 ilçesinde son 1 ayda geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şahıslarla ilgili olarak son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç çeteleri olarak tabir edilen, "işyeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit" suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik yürütülen söz konusu çalışmalarda Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 40 eyleme karışan 165 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise ikisi otomatik, biri kurusıkı olmak üzere 259 tabanca, biri pompalı tüfek olmak üzere 3 uzun namlulu silah, bu silahlara ait bin 40 mermi, 329 ateşli silah mekanizması, 89 namlu ve 3 yasadışı silah atölyesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlıların 94'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 42 kişinin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının yer aldığı sergi alanına gelerek birim müdürlerini tebrik eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yıldız, "Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski, yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi. - İSTANBUL