İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Eden Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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İstanbul Avcılar'da, sosyal medya aracılığıyla 14 yaşındaki bir çocuğu taciz eden 22 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Olay, çocuğun taciz mesajlarını paylaşması sonrasında ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da X sosyal medya hesabından 14 yaşındaki bir çocuğu taciz eden 22 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

2 Haziran Pazartesi günü, X sosyal medya hesabından tacize uğradığını ifade eden mesajları paylaşan H.Ş. (14) isimli çocuğun paylaşımı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, mesajların 22 yaşındaki A.D. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Emniyetten yapılan açıklamada, çocuk ile yapılan görüşmede 2-3 hafta önce bir oyun uygulaması üzerinden ismini C. olarak söyleyen şahısla tanıştığını, cep telefonu üzerinden konuşmaya başladıklarını, şahsın sonraki süreçte görüşmek istememesine rağmen kendisini rahatsız ettiği, tehdit ve şantajlarda bulunduğunu beyan ettiği açıklandı. Çalışmaların devamında şüpheli şahsın İstanbul'un Avcılar ilçesinde gözaltına alındığı açıklandı. Şahsın "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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