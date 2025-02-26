Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

İstanbul'da 14 kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli 5 yıl sonra yakalandı

İstanbul'da 14 kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli 5 yıl sonra yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da binlerce insanın gelip geçtiği Tuzcuoğlu Köprüsü yakınındaki otobüs durağı çevresinde sabah ve akşam saatlerinde kadınlara cinsel saldırıda bulunan bir şüpheli 5 yıl yıl sonra yakalanabildi. 14 ayrı cinsel saldırı ve taciz olayına karıştığı belirlenen M. İ.Y. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde, çok sayıda cinsel taciz ve cinsel saldırı suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine, bölgede ek güvenlik önleme alıp izleme çalışması başlattı.

ALT GEÇİDİ KULLANAN KADINLARI HEDEF ALMIŞ

2020 ile 2025 yıları arasında gerçekleşen 14 ayrı cinsel saldırı ve cinsel taciz suçunu işleyen bir şüphelinin, genellikle sabah ve akşam işe gidiş ve geliş saatlerinde suçları işlediği belirlendi. Olay yerine yakın bir noktada bulunan otobüs durağına gidiş ve geliş yönünde bulunan alt geçidi kullanan kadınları hedef alan şüphelinin, cinsel saldırı suçunu işlediği sırada kadınları darp etmeye çalıştığı, darp sırasında kadınların tırnak aralarına giren deri örnekleri de DNA incelemesine alındı.

İstanbul'da 14 kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli 5 yıl sonra yakalandı

TOPLAM 14 ADET KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Alt geçit civarında önlemlerin artması üzerine o bölgede yeni suç işlenmediği, şüphelinin kamufle olmak amacıyla değişik bere ve paltolarla tanınmamaya çalıştığı belirlendi. 18 Şubat 11.20 sıralarında ise eşkale uygun bir şüphelinin, güvenlik tedbirleri alındığı noktadan koşarak uzaklaştığı ve park halindeki bir araca bindiğinin görülmesi üzerine, araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.İ.Y. isimli şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada "cinsel saldırı" suçu başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 14 adet kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul'da 14 kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli 5 yıl sonra yakalandı

BAZI EŞYALARI EVİNDE GİZLEMİŞ

Şüphelinin aynı gün Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bulunan bir otobüs durağında bekleyen bir kadına yönelik hayâsızca hareketlerde bulunduğu, kadının olay yerinde bağırmasından dolayı güvenlik tedbiri alınan noktadan koşarak uzaklaştığı ve park halindeki aracına bindiği belirlendi. Bu şüphelinin de M.İ.Y ile uyum sağladığı belirlendi.

Bunun üzerine polis, şüphelinin Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde gizlenmek amacıyla kullandığı kıyafetler bulundu. Saldırıya uğramış kadınların tırnakları arasından alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldığında ise birebir uyum sağladığı tespit edildi. M.İ.Y., "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
img

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
img

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
img

Altın fiyatlarında bir garip hareketlilik yaşanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.