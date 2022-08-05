İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.

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İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sahte para basmak", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet alıp-vermek", "bilişim sistemleri" ve "banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle yapılan dolandırıcılık" suçlara karıştıkları gerekçesi ile hüküm giyen firarilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yakalanmamak için sürekli yer değiştirmişler

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu suçlardan hapse mahkum edilen ve haklarında toplam 46 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Sürekli yer değiştirerek izlerini kaybettiren kanun kaçaklarının son adresleri tek tek tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından dün operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul'da bir çok adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 13 hükümlü yakalandı.

Cezaevine gönderildiler

Sabaha karşı düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemede çarptırıldıkları ceza yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Mali Suçlarla Mücadele İstanbul Banka 3. Sayfa Haberler

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