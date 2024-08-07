Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 101 Yaşındaki Kadının Bisiklet Tartışması Sonucu Kalçası Kırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan olayda 101 yaşındaki Mihane Akdere'nin kiracısıyla bisiklet tartışması yaşanırken kalçası kırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının oğlu, kiracının en ağır cezayı çekmesini istediklerini belirtti.

İstanbul'da 101 yaşındaki Mihane Akdere ve kiracısı arasında, kiracıya ait bisikletin bırakıldığı alan ile ilgili çıkan tartışma sırasında yaşlı kadının kalçası kırıldı. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken oğlu Muhammet Akdere, "Annem, konulmamasını rica ediyor, bizim kiracı inat ediyor. Annem, bisikleti alıyor. Ali K. bisikleti bir yandan öbür yere annem ile beraber savuruyor. Kalçası kırık, 2 seçenek var; ya yatalak kalacak ya ameliyat olacak. Kör köşe gelene kadar bekliyor, kamera oradan çekmez düşüncesiyle bu caninin yargı önünde en ağır cezayı çekmesini istiyoruz" dedi.

İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde 2 Ağustos günü sabah saatlerinde yaşanan olayda 101 yaşındaki Mihane Akdere ve kiracısı Ali K. arasında kiracıya ait bisikletin bırakıldığı alan ile ilgili tartışma çıktı. İddiaya göre yaşlı kadın, bisikletini bıraktığını alanı kullanmaması konusunda kiracısına rica etti ancak olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı, kiracının yaşlı kadının tuttuğu bisikleti hızla çekerek yere düşmesine neden olduğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kiracının bisikleti çektiği ve yaşlı kadının yere yığıldığı, kiracının bir süre Akdere'nin başında beklediği sonrasında komşuların alana geldiği görülüyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının, kalçasında 2 ayrı noktada kırık olduğu öğrenildi. Kiracı Ali K.'dan şikayetçi olunduğu öğrenilirken Mihane Akdere'nin oğlu Muhammet Akdere yaşananlara isyan etti. Akdere, kiracı Ali K.'nın en ağır cezayı almasını istediklerini ifade ederken sürecin takipçisi olacağını aktardı.

"Annem yerde bağırırken hiçbir şey olmamış gibi gidiyor"

Yaşananlara ilişkin konuşan Mihane Akdere'nin oğlu Muhammet Akdere, "Annem ev sahibi olarak bir bahçe bakıyor, kendi evine kendi bakıyor, yemeğini, ihtiyacını kendi görüyor. Bir çardağı var, kuyu suyumuz var, suyu zamanında tünel yüzünden kaçtı. Annem etrafına bir şey konulmamasını rica ediyor. Bizim kiracı inat ediyor, anneme meydan okuyor, bisiklet koyuyor. Annem birkaç kez söyledi, 101 yaşında olduğu için bisikleti oraya getir götür yapamıyor. Bastonlardan destek alıyor, 'Benim adım Ali, onu çekmem diyor', annem de 'Bisikleti alıp binanın önüne bırakacağım' diyor. Bahçeli olduğu için dışarıda değil, çalınma olayı zaten olmaz. Ali K. 'Yap, bakalım, göreyim' diyor. Annem de beni kırmaz, incitmez düşüncesiyle, bisikleti alıyor, bastonu orada bırakıyor. Destek ala ala binanın bir köşesine gidiyor. Ali K. tam kör köşe gelene kadar bekliyor, kamera oradan çekmez düşüncesiyle, suikastı oradan belli. Kör köşede yakalıyor, annem 'Ben izah etmiştim, bodrum katın var, orada bırakma bisikleti' diyor. 'Bisikletimi götüremezsin' diyor, alıyor bisikleti bir yandan öbür yere annem ile beraber savuruyor. Annem yere uçuyor, ona aldırmıyor, annem 'İmdat, imdat' diye bağırıyor. Alıyor bisikleti sanki hiçbir şey olmamış gibi, yine kuyunun oraya götürüyor, orada bırakıyor" dedi.

"Caninin en ağır bir ceza çekmesini istiyoruz"

Olayın kabul edilemez olduğunu söyleyen Akdere, "Komşular yetişince ambulans geliyor, maalesef netice çok kötü. İki kırığı var, kalçası kırık, annem 101 yaşında doktorlarında dediği 2 seçenek var; ya yatalak kalacak ya ameliyat olacak. Ameliyat büyük risk, dolayısıyla ameliyat olayını değerlendirmemiz lazım. Annem burada yalnız yaşıyor, en kızdığım taraf o, 'Anne düştü, özür diledim, ben yanlış bir şey yapmadım, vicdanım rahat' diyor. Kameraları gördükten sonra çok üzüldüm çünkü orada yalan söylediği ortaya çıkınca bu bir suikast, vicdansızlık değil canilik. Böyle bir şahsın aramızda olması zaten yanlış, hastaneye ilk gün geldi, 'Bilerek yapmadım, benim çocuklarım var' diyor, bizim de annemiz, 'Yatalak kalmaktansa öleyim daha iyi' diyor. Bu caninin, vicdansızlığının cezasız kalmamasını ve yargı önünde en ağır cezayı çekmesini istiyoruz. Suçlu olduğu halde kendisini mağdur duruma düşürmek için bizi dürtüyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan istanbul kiracı Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Gerekçesine çok şaşıracaksınız! UEFA, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev maçının hakemlerini görevden aldı

Gerekçesine çok şaşıracaksınız! UEFA, Glasgow Rangers-Dinamo Kiev maçının hakemlerini görevden aldı

 Kars'ta yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

Kars'ta yağmur sonrası ortaya çıkan dev mantarlar köylülerin yüzünü güldürdü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti

Kamala Harris, başkan yardımcılığı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title