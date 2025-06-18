İstanbul'da 100 Milyon Liralık Kaçak Çanta ve Saat Operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonda 100 milyon liralık kaçak çanta ve saatler ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da polis ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollardan getirildiği belirlenen çanta ve saatlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 milyon liralık ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatler ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, kaçakçılık suçlarının işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, dünyaca ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Operasyonda 2 adres belirlendi

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Beyoğlu ve Şişli'de 2 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık olarak 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta, 435 gümrük kaçağı emtia ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, ele geçirilen çanta ve saatler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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